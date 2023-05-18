国大医院用AI分析中风病患扫描结果 更快制定治疗方式

国立大学医院使用人工智能工具，能在一分钟内分析出适合进行血管治疗的中风病患，通过更早的治疗来改善治疗效果。

国大医院是从今年2月开始，使用RapidAI人工智能工具为所有疑似中风的急诊部门病患的电脑断层扫描（CT Scan）进行分析，协助医疗团队进行诊断。

RapidAI能在一分钟内分析成像数据、生成带有中风相关信息的彩色编码图像，并通过安全电子邮件即时通知医疗团队，让团队能更快决定治疗方法。

在这之前，放射师须手动分析CT扫描结果，因此需要约20分钟，信息才能发给医疗团队。医生也须在工作台或登录医院的笔记本电脑才能查看信息。

到目前为止，国大医院已使用工具为超过400名患者进行检查，约30名病患得到更及早治疗。

国大医院影像诊断科和介入性放射学科主任兼高级顾问医生戈皮纳特（Anil Gopinathan）客座副教授说，本地大多数中风病患是因大脑主要血管阻塞，剥夺氧气和营养供应，导致脑组织死亡。恢复血流是这类急性缺血性中风病患最有效的治疗方法，医生会为病患进行机械取栓术，物理去除大脑中的血栓以疏通动脉。

虽然医院还没有对使用RapidAI确定治疗方式的病患的情况进行分析，但国大医院内科部门神经内科高级顾问医生姚亮立指出，治疗效果通常与时间有关，因为治疗每延迟一分钟，可能导致病患损失190万个脑细胞，延迟十分钟可能会增加两至三周的康复时间，延迟一小时则会提高死亡率。