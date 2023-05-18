女子不敢拒绝男友 租车让他无照驾驶

女子不敢拒绝男友，租车后让对方无照驾驶，甚至用来当跑腿追债。如今，女子不仅要面对500元罚款，驾照也被吊销一年。

24岁的吴慧慈面对八项控状，包括提供假口供、抵触公路交通法令、抵触放贷人法令等罪行。她星期三（5月17日）承认其中一项，余项交由法官下判时一并考虑。另一涉案人是池国全（30岁），案发时是被告的男友。

调查揭露，被告租了一辆黑色轿车，因不敢拒绝男友池国全的要求，让对方无照驾驶。

2021年12月20日晚上8时31分，池国全开车载着被告和另外三人，在史德林路帮阿窿讨债进行骚扰。随后，被告与男友被捕。

赢必胜律师事务所的黄国彦律师为被告求情时提到，被告不敢拒绝男友的原因，是因为曾有个长期对她施暴的男友，导致她后来被诊断出患上创伤后压力心理障碍症（Post Traumatic Stress Disorder，简称PTSD）。

黄国彦律师也说，被告未婚，2月1日刚生了孩子，单亲妈妈的压力对她来说，也可能引发她创伤后压力心理障碍症复发。

另外，被告花了很大的功夫克服自我怀疑的障碍，好不容易考到驾照，若被吊销驾照12个月就得重考，这对她来说打击很大，恳求法官从轻发落，考虑罚款外加吊销驾照11个月即可。

法官下判时说，虽同情被告的遭遇，但吊销执照12个月是必须的，最终判她罚款500元以及吊销各级驾照12个月。

池国全的案件仍在审前会议阶段。（人名音译）