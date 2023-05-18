高温天气受训 士兵有更长休息时间避免中暑

为免士兵、警员和消防员在操练时中暑，新加坡武装部队和内政团队会在温度升高时，让他们有更密集和较长的休息时间，以及确保他们在活动期间补足水分。

国防部星期四（5月18日）回复《联合早报》询问时说，面对上升的温度，武装部队会在士兵受训和执行任务时，采取额外的措施来降低他们遭受热损伤的风险。

武装部队已有一套应对热损伤的安全措施，包括在操练期间和前后补充足够的水分，以及根据暑热压力指数（Wet Bulb Globe Temperature）来决定训练和休息的周期。国防部说，指挥官会密切留意这些措施的执行情况。

热损伤包括热痉挛、热衰竭，以及最严重的中暑。

暑热压力指数是结合环境温度、风速、压力和湿度等因素，计算出来的一项综合温度。综合温度越高，休息的时间就越长，密度也更高。

例如，当暑热压力指数不超过29.9摄氏度时，士兵每训练60分钟可休息15分钟。到了红色警戒，也就是32至32.9摄氏度时，每训练30分钟就须休息30分钟。

内政团队也采纳了这项指数。内政部受询时说，内政团队中的各个部门会以参考指导原则，来制定适合各自运作需求的防范措施。各部门也会定期检讨制服的设计和材质，以确保它们能有效减少热能的吸收和散热。