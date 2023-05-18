服务66年 亚历山大邮政局将走入历史

亚历山大邮政局作为本地现存为数不多的老式邮局之一，在运营一个甲子后即将与公众告别。

新加坡邮政星期三（5月17日）在脸书上宣布，亚历山大邮政局将在6月17日后永久关闭。

亚历山大邮政局位于110亚历山大路，于1957年起为红山一带的居民服务，至今已有66年，是名副其实的“老字号”。它刚刚开始营业的时候是最大的邮政配送中心之一，仅次于邮政总局。它同时也是本地现存为数不多的独门独户式邮局之一，其他的还有实乞纳邮局和新邦勿洛邮局。

2021年12月，建屋发展局和新加坡土地管理局发表联合文告声明，亚历山大一幅地段将重新发展，以兴建约1500套预购组屋单位。这幅占地约3.7公顷的土地被亚历山大路、查理士太子弯（Prince Charles Crescent）以及亚历山大水道所包围，约0.23公顷（大致是足球场面积的一半）的亚历山大邮政局也在其中。

2021年12月，建屋局和土管局发表联合文告声明，亚历山大一幅地段将重新发展，以兴建约1500套预购组屋单位。（建屋发展局提供）

这个地段原本建有几座低楼层租赁组屋、一些商店和一座巴刹，但在上世纪90年代已经拆除，为未来发展规划让道，以便优化土地用途。

联合文告还说，红山属于成熟组屋区，设施相对齐全。这些组屋单位将满足需求各异的民众，包括想要住得离父母较近的年轻家庭。

亚历山大邮局关闭后，公众可到附近的红山中路邮局和中峇鲁邮局办事。