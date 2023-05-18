服务66年 亚历山大邮政局将走入历史

亚历山大邮政局作为本地现存为数不多的老式邮局之一，在运营一个甲子后即将与公众告别。
新加坡邮政星期三（5月17日）在脸书上宣布，亚历山大邮政局将在6月17日后永久关闭。
亚历山大邮政局位于110亚历山大路，于1957年起为红山一带的居民服务，至今已有66年，是名副其实的“老字号”。它刚刚开始营业的时候是最大的邮政配送中心之一，仅次于邮政总局。它同时也是本地现存为数不多的独门独户式邮局之一，其他的还有实乞纳邮局和新邦勿洛邮局。
2021年12月，建屋发展局和新加坡土地管理局发表联合文告声明，亚历山大一幅地段将重新发展，以兴建约1500套预购组屋单位。这幅占地约3.7公顷的土地被亚历山大路、查理士太子弯（Prince Charles Crescent）以及亚历山大水道所包围，约0.23公顷（大致是足球场面积的一半）的亚历山大邮政局也在其中。
这个地段原本建有几座低楼层租赁组屋、一些商店和一座巴刹，但在上世纪90年代已经拆除，为未来发展规划让道，以便优化土地用途。
联合文告还说，红山属于成熟组屋区，设施相对齐全。这些组屋单位将满足需求各异的民众，包括想要住得离父母较近的年轻家庭。
亚历山大邮局关闭后，公众可到附近的红山中路邮局和中峇鲁邮局办事。
Our Alexandra Post Office will cease operations with effect from Saturday, 17 June 2023. If you require post office counter services or assistance, please proceed to any of the nearby post offices.Posted by Singapore Post on Tuesday, May 16, 2023