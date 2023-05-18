26刀捅死男雇主岳母 女佣谋杀罪成立

缅甸籍女佣一连26刀捅死男雇主的岳母，星期四（5月18日）被高庭判谋杀罪名成立。

法官裁定，女佣案发前数次被死者虐待，甚至被死者恐吓说要送她回中介公司，女佣在被激怒的情况下犯案；法官也认为，女佣当时对自己的行为有所意识，而非辩方所称的处于“精神分离”状态。

案件展期下判，控方表示不会要求法庭判处被告辛玛内（Zin Mar Nwe，22岁）死刑，而是接受终身监禁。

这起命案发生于2018年6月25日早上11时27分至中午12时17分，在西部一带的组屋单位内，死者是一名70岁妇女。为了保护未成年的案件证人，法官谕令媒体不得报道死者及家属姓名以及事发地点等信息。

来自缅甸的辛玛内是在2018年1月份来到新加坡工作，她在中介的指示下谎报年龄，声称自己年满23岁，但她当时年仅17岁，不符合在本地当女佣的年龄标准。

同年5月10日，她到死者的女婿家打工，这是她来到新加坡后的第三个雇主。死者在同年5月26日来新加坡探亲，在女婿与女儿的家暂住一个月。

根据辛玛内的证词，死者屡次虐待她，并在案发当天称要把她送回给中介，让她怒火中烧，愤而拿起一把刀子多次捅向在看电视的死者。验尸报告揭露，死者身上有至少26个刀伤，其中六刀刺入肺部和心脏等。

眼见死者断气后，辛玛内撬开卧室橱柜的锁头，取走装有她私人物品的信封，接着把刀拿去清洗和留在厨房里。她换了一件裙子，再拿走雇主一家放在厨房的一些钱和易通卡后就离开组屋单位。

辛玛内前往女佣中介公司索取护照，但听闻职员要联系雇主后，便赶紧离开。她接着乘搭多趟巴士和地铁到处溜达，也到小贩中心用餐，约五个小时后搭德士回到中介公司，当天傍晚5时55分被捕。