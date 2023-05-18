本地蔬菜和海鲜产量下滑 食品进口来源地增至183个

冠病疫情导致本地农场的翻新与兴建工程延误，再加上数家农场结束营业以及本地农产品需求不高等因素，我国去年的海鲜与蔬菜产量分别下滑13%和15%。与此同时，我国的粮食进口来源地也从2021年的180个，增至去年的183个。

新加坡食品局星期四（5月18日）发布的新加坡食品数据显示，我国的食品进口量过去三年保持平稳，鸡蛋、鸡肉、猪肉和羊肉的进口量有所增加，其余粮食种类的进口量则稍微下滑。

鸡蛋进口量从2021年的约14亿9400个，增至去年的约15万零750个；鸡肉进口量从约21万4000公吨提高至22万9400公吨左右；猪肉进口量则从12万8100公吨，增至12万9000公吨；羊肉进口量从1万5000公吨略增至1万5400公吨。

我国也扩大了食品进口来源，从2019年的172个国家与地区，增至2022年的183个，其中42个来源地获准出口较易受污染、易引发食源性疾病的高风险食品到本地，包括牲畜、肉类以及蛋类。

当局也在去年批准从文莱进口鸡蛋、从哥伦比亚进口猪肉，以及从印度尼西亚进口鸡肉。

在本地农场方面，因疫情导致人力和建材供应中断，一些农场的翻新以及新农场的兴建工程受到延误。数家农场也在去年结束营业，一些则搬迁至其他地点，需要时间扩大生产能力。业界也反映，市场对本地农产品的需求不高。这些原因导致本地海鲜和蔬菜产量在2021年至2022年之间分别下滑13%和15%。

在鸡蛋生产方面，本地一家农场在2022年第一季暴发的“新城疫”（Newcastle Disease）鸡瘟，导致产量暂时下滑并迅速在下一季度回升。

本地农场主要生产鸡蛋、蔬菜和海鲜，分别占去年总消费量的29%、4%，以及8%。