新航航班疑天气不佳 改降峇淡滞留两小时

一趟星期三从柬埔寨暹粒飞来新加坡的新加坡航空航班被指因为天气不佳，在即将抵达樟宜机场时，转降峇淡岛滞留约两小时后再启程返回。

根据网上资料，新航SQ163航班根据航程规划，星期三（5月17日）上午10时40分从柬埔寨暹粒起飞后，预计当天下午2时15分抵达樟宜机场。不过，SQ163却转降在峇淡岛，并滞留约两小时后才再起飞，于傍晚5时35分左右抵达樟宜机场。

航班上的一名李姓乘客（26岁，待业）告诉《联合早报》，当时飞机座位的屏幕显示原本还有10多分钟就到新加坡，但过后却迟迟没有降落。

她形容等待的时间不断增加，不久后屏幕上显示目的地从新加坡变成了峇淡岛，“当飞机降落在峇淡岛后，才听到机上广播说因为新加坡天气不好，所以只能先降落在峇淡岛。广播也说正在准备一切文件申报此次降落，等待时间也不确定要多久。”

李姓乘客说，空服员过后为乘客送上水，并感谢乘客的耐心。她说在等待约两个小时后，飞机才再次起飞。“我能理解是天气的问题，不是航空公司的错。”

原本准备在樟宜机场转机前往墨尔本的李姓乘客，虽然被耽误了几个小时，但没有构成太大问题。

她说，这是自己第一次搭乘新航，没想到会有这样的经历。她事后在社交媒体平台小红书上发文，讲述自己的经历，并打趣说没想到一般新加坡人是乘坐渡轮前往峇淡岛，自己却有机会搭飞机去。

《联合早报》已向新加坡航空查询更多详情。