美国联邦政府债务上限问题的谈判现曙光，华尔街股市隔夜集体收高，纳斯达克指收高1.51%，标普500指数上扬0.94％，道琼斯工商指数涨0.34％。新加坡海峡时报指数星期四（5月18日）闭市上扬0.27％或8.71点，收报3182.55点。

以下是星期五可关注的股票：

1. 新加坡金鹰集团（Royal Golden Eagle，简称RGE）宣布旗下公司亚太森博（山东）纸浆有限公司在中国获得了首笔10亿元人民币的可持续发展相关银团贷款。

2. 怡和控股（Jardine Matheson）星期四闭市后发文告说，与去年同期相比，集团多数子公司在第一季取得强劲表现，阿斯特拉国际（Astra International）、DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）等的净利都取得增长。尽管集团在第一季整体上表现强劲，全球经济环境和商品价格走软仍带来挑战。不过它对所在市场的经济韧性仍有信心，准备好从这些市场的复苏受益。

3. 自2020年3月24日停牌的太平星开发公司（Pacific Star Development）说，公司澄清并确认，由于没有能力，也没有财务资源，它不能提供退市献议（exit offer）。

4. 新电信（Singtel）今年再度是新加坡最强品牌。它星期四透露，根据国际品牌估值咨询公司Brand Finance的“2023年新加坡品牌100强”榜单，新电信连续第二年高居榜首。今年3月间，新电信也获得Brand Finance选为全球电信行业第六强品牌。