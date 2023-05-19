本地股市星期五早盘上扬0.4％

美国两党债务上限谈判取得积极进展，有望在本周末达成协议，华尔街股市星期四（5月18日）集体收高。亚洲主要股市星期五早盘涨跌互现，日本和首尔股市领涨。新加坡海峡时报指数截至中午12时上涨12.88点或0.4％，报3195.43点。

14只成分股上涨，DFI零售集团（DFIRG）和云顶新加坡（Genting Singapore）领涨，午休前分别上扬10.07％和1.98％。10只成分股下滑，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust）领跌，跌幅分别为3.1％和1％。

在众多利好因素推动下，日本股市近期一路高歌猛进，成为了全球“最强旋风”。就连“股神”巴菲特也对日股投下了信任票，目前巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。

高盛策略师柯克（Bruce Kirk）在与彭博社的采访中指出，当前的日本股市正处于十年一遇的牛市，坚实基本面推动日股上涨，同时外资的流入和回购潮也将进一步支撑日本股市的看涨情绪。

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡在星期三重申，他们的目标是尽快就提高联邦债务上限问题达成协议，并同意最早在本星期日进行谈判。Ameriprise Financial首席市场策略师萨格林贝内（Anthony Saglimbene）表示：“债务上限压力在这两天确实有所缓解，麦卡锡再次传递了乐观信号，并有望在本周结束前达成协议，众议院可能在下周就该问题进行投票。”

最近的债务上限问题转移了人们对美国联邦储备局利率立场的关注。经济数据显示，美国上周初次申请失业救济金人数少于预期，反映就业市场持续紧缩，这为美联储继续升息提供了更多可能。

虽然有数据显示美国经济在美联储持续加息对抗高通胀后已有所放缓，并且市场也预计美联储将在年底前降息，但有美联储的官员暗示，他们尚未准备好很快降息，甚至暂停加息。

达拉斯联储主席洛根（Lorie Logan）和美联储理事杰斐逊（Philip Jefferson）星期四表示，经济似乎还没有走软到足以让美联储暂停升息周期的程度。