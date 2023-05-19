本地调查：7%病症不详仍开抗生素

抗生素并非万能药，过度用药可能造成细菌变异耐药，感染更难治好。本地一项针对320万次门诊展开的调查显示，家庭医生最常为呼吸道、皮肤和泌尿生殖病患开抗生素。在总数25万个抗生素处方中，有约7%其实病症不详但仍开出抗生素。

这项调查在2018到2021年展开，针对新加坡国立大学综合诊疗所（National University Policlinics）旗下六家综合诊疗所的320万次成人门诊进行记录和分析，是本地首个针对基层医疗如何处方抗生素的大规模调查。

团队发现，家庭医生共开出口服抗生素超过14万次，外用抗生素则近11万次。其中，家庭医生最常为呼吸道、皮肤和泌尿生殖病患开口服抗生素。另外，有越来越多家庭医生诊治皮肤感染会同时开出口服和外用抗生素，但这会增加人体耐药性，也就是身体里的细菌对抗生素渐渐没有反应，药到病不除。

同时，家庭医生共为病症不详的病患开出口服抗生素多达1万7496次。团队认为，这类病患多数患有慢性疾病，期间需要抗生素，但医生没有记录病症，导致后续评估无法进行。

卫生部在2006年推出有关抗生素的指导准则后，2017年推出全国抗生素抗药性计划，各医疗集群也相继展开抗菌药物管理计划（Antimicrobial Stewardship Programme），把抗生素用药规范化。许苇奇医生说，家庭医学团队接下来将重点研究皮肤、泌尿生殖以及儿科感染病患，并推出相关指导准则。