制造假车祸图骗逾9万元保险金 男子判监吊牌

男子加入犯罪集团，除了租车制造假车祸外，还找朋友和女友当受伤乘客，到诊所求诊，图向保险公司索9万6011元赔偿，星期四（5月18日）被判坐牢10个月又20周，各级驾照吊销六个月。

被告是26岁的徐伟明（译音），他面对25项包括欺骗、抵触影片法令以及儿童与青少年法令等的罪行。

案情显示，被告的朋友邀被告加入假车祸诈骗保险集团，被告答应后，在朋友的指示下租车，并在路上制造假车祸。

被告在2017年6月6日早上7时40分，在泛岛快速公路开车时，故意不让路给要切换车道的车子，导致两辆车相撞。

被告在2017年7月7日晚上6时40分，在芽笼路上开车时，也因不让路给要切换车道的车子，导致意外发生。

被告制造假车祸后，找来女友和朋友假扮受伤乘客，到诊所求诊，图骗1万2120元和1万3130元保险赔偿。被告也到警局报假案，谎称自己涉及车祸意外。

保险公司在调查意外时觉得事有蹊跷，最后没有给予赔偿。

被告涉及的诈骗索赔数额，高达9万6011元。

酒后猥亵两少女

被告也在酒后猥亵两名未成年少女，触摸一名少女私处，还与另一名少女一起冲凉。

2021年11月13日凌晨，被告与朋友和三名少女在家里喝酒，包括两名受害者。

被告过后与一名14岁少女睡在地板上，两人开始互摸，被告一时“性起”，摸了少女的私处。

同天早上，被告醒来后，与另一名13岁少女一起冲凉。