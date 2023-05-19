能源局设子公司建快速发电厂 10分钟可启动

为提升本地发电系统的可靠度，能源市场管理局旗下子公司兴建一座共可产生680兆瓦电力的发电厂。这一设备预计在2025年6月投入运作，除了使用天然气为主要发电燃料，日后也可采用氢气发电。

这也是能源局所兴建和管理的首个开式循环燃气轮机（open cycle gas turbine，也称单循环燃气涡轮）发电厂。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期五（5月19日）出席发电厂动土仪式致辞时说，本地主要使用联合循环燃气涡轮机（combined cycle gas turbine，也称复循环燃气涡轮）生产几乎所有所需电力。这类发电机组的效率最高，但也有技术方面的限制，如无法迅速启动或应对电力需求的变化。这类机组从待机状态到最高发电量需要14个小时。

因此，电力系统也需可快速启动的开放式燃气涡轮作为辅助，以确保我国有足够与不间断的电力供应满足需求。这类设计上比较简单的涡轮能在10分钟内快速启动，并在15分钟内就能达到最高发电量。

不过，陈诗龙也指出，相较于联合循环燃气涡轮没那么具竞争力，所以私人领域对建造新机组没有商业兴趣，需由能源局的全资子公司Meranti Power负责兴建。

“有鉴于此，作为最后的手段，政府必须介入以提供必要的关键基础设施，确保能源领域具有韧性和可靠。”

我国上一次兴建开式循环燃气发电厂是在超过30年前。

Meranti Power去年6月成立，目前公司已委任由裕廊工程（Jurong Engineering）和三菱电力亚太（Mitsubishi Power Asia Pacific）组成的财团负责开式循环燃气轮机的开发工作，AECOM新加坡则受委提供项目管理与执行方面的协助。

这两座发电厂将使用天然气为主要发电燃料，也可用柴油作为备用燃料。目前，机组有高达30%的氢气发电能力，日后在经过必要的改善工程后，可完全利用氢气发电。