赛默飞世尔科技公司开设新的无菌药物工厂

赛默飞世尔科技在本地开设新的无菌药物灌装工厂，以满足亚太市场对药物的需求，同时扩大和加速我国对关键药物的研究，以及疫苗的开发和生产。

高科技仪器公司赛默飞世尔（Thermo Fisher Scientific）星期五（5月19日）为新的无菌药物灌装（fill-finish）工厂举办开幕剪彩典礼，由副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰作为主宾出席仪式。

新的工厂设施包括一条高速、全自动的小分子和大分子无菌灌装终点线。在新加坡经济发展局（EDB）的协助下，赛默飞世尔科技的良好生产规范（Current Good Manufacture Practices，CGMP）设施将提供端到端、无菌且快速的药物和疫苗的生产与制造服务。CGMP是动态药品生产规范，确保药品在生产和物流每个环节都有认证。

新工厂是我国在防范流行病方面的重要里程碑，标志我国迅速发展成为亚太地区的生物医学中心。我国这项战略投资也为赛默飞世尔科技目前已有的客户体验中心和生物工艺设计中心（Bioprocess Design Center），补充和加强了创新研发能力。

赛默飞世尔的客户体验中心拥有超过250种产品，涵盖分子生物学、基因分析和测序、细胞治疗等不同领域，为亚洲提供了广泛的产品组合。生物工艺设计中心则提供生物加工方面的专业知识，支持科学家和工程师加速生物工艺的开发。