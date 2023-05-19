亚股跟随华尔街攀升 海指周五收涨0.63％

美国两党达成提高债务上限的可能，推动多数亚太股市跟随纽约华尔街股市进一步上扬。本地股市的新加坡海峡时报指数在银行股和新加坡航空股价劲涨带动下，星期五（5月19日）再涨0.63％或20.04点，闭市报3202.59点，本周跌幅收小至0.19％。

有关美国债务上限谈判可能在星期天达成协议的消息，刺激美国纽约华尔街隔夜股市三大股指上涨0.34％至1.51％，鼓舞多数的亚太主要股市星期五进一步攀升，悉尼、东京和首尔分别再涨0.60％、0.77％和0.89％。香港和上海股市星期五则各跌1.40％和0.42％，深圳仍小涨0.12％。

据彭博社报道，由于日元跌至今年最低位，持美元的投资者购买日股时购买力更强，出口商股价也受刺激上涨，带动东京股市的日经指数达到33年来高位。

道尔顿投资公司（Dalton Investments）董事长贝利塔·王（Belita Ong）说：“我们相信这个涨势还可持续。实际上，日本股市长期以来都很便宜，因为管理层不愿意和投资者分享盈利。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部研究分析员郑博仑接受《联合早报》访问时说：“在本地，一些海指当中的公司最近公布了他们的业绩，除了云顶新加坡，大多数业绩都良好。星期五亚洲市场全面飘绿，以美国股市为牛耳，几乎所有行业的股价都上涨，科技公司领涨。”

新加坡股市星期五整体交易量减至11亿7000万股，交易总值减至9亿7911万元。全场上升股262只，下跌股278只。

30只海指成份股当中，18只股价上涨，九只下跌，三只持平。星展集团控股（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）股价涨1.28％、0.91％和0.69％，闭市报30.83元、12.25元和27.89元。新航（SIA）股价进一步劲扬2.79％，闭市报6.26元。

DFI零售集团的股价星期五暴涨10.07％或0.28美元，闭市报3.06美元，是涨幅最大的海指成份股。集团第一季业绩同比“显著改善”，但与疫情前的水平还有一段距离。