文物局推出文化遗产计划2.0 增强国民文化认同

国家文物局推出新加坡文化遗产计划2.0，计划选出更多值得申请非物质文化遗产的项目、发展本地设计品收藏展、扩充记录当代生活的馆藏，同时加强社区与年轻人的参与，以进一步强化国民的文化与身份认同，从而弘扬与保留我国的多元文化遗产。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期五（5月19日）上午，在土生文化馆宣布推出新加坡文化遗产计划2.0（Our SG Heritage Plan 2.0）。

加东如切拥有独特的战前建筑等丰富文化遗产，土生文化底蕴浓厚。（梁麒麟摄）

这个更新版的文化遗产计划将在接下来五年内，着重于提升身份认同、社区参与、文化遗产产业发展以及科技创新四个方面。

文物局指出，文化遗产是新加坡软实力的一部分，目前仍有很大的开发潜力。为了更好地展现新加坡故事，以及本土和世界的联系，不断更新并扩大馆藏至关重要。并且，数码化转型和创新的体验方式，对文化遗产产业发展也尤为重要。

为了制定更新版的文化遗产计划，文物局咨询了650名专家、学者、青年及文化遗产业界利益相关者，并向公众收集到超过7万2000个意见与反馈。

加东如切将作为首个文化遗产新启点，明年4月起，该区将举行一系列的园游会、导览、讲座等活动。（梁麒麟摄）

文物局最新的调查显示，92%的受访者认同所有新加坡人应该了解我们自身的历史与文化遗产，86%的人认同更好地了解与欣赏新加坡的文化遗产，能够增强国家归属感。

唐振辉说：“身份认同对于一个国家、一个民族的未来至关重要。它可以加强我们的新加坡意识，通过共同的经历、价值观和实践建立联结。”

他说，接下来将开展一系列设计相关的收藏展，关注本土设计师和他们的作品，使人们对新加坡身份的独特性有更深层的理解。

在社区参与方面，文物局将陆续推行文化遗产新启点（Heritage Activation Node）和青年遗产蓝图（Youth Heritage Blueprint）两项计划。加东如切将作为首个文化遗产新启点，明年4月起，该区将举行一系列的园游会、导览、讲座等活动。