散播同毒品案死囚相关虚假陈述 数人接获更正指示

男子因毒品罪名已在上个月正法，但风波未了。通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向数人、团体和网站发出更正指示，他们须针对内容不实的贴文和文章做出更正。

至截稿为止，前律师拉维（M Ravi）和“网络公民”网站（The Online Citizen Asia，简称TOCA）作者卢洪佩（Andrew Loh）已遵循更正指示，在相关贴文的原文附上更正通知。

46岁死囚坦加拉祖（Tangaraju Suppiah）因教唆他人运送1017.9克的大麻给自己，在2018年被高庭判处死刑，并已于今年4月26日被处死刑。

上诉庭法官在2019年8月驳回了坦加拉祖的上诉申请；坦加拉祖过后申请复核上诉庭的裁决，也于今年2月被驳回。他和家人向哈莉玛总统要求特赦，也没成功。

他的家人和反对死刑的公民组织Transformative Justice Collective（简称TJC）在死刑执行前，曾召开记者会申诉他没获得公平的审讯。英国富豪布兰森（Richard Branson）也撰文评论该案件。内政部和中央肃毒局针对一系列指责，逐一作出反驳。

内政部星期五晚上（5月19日）发出文告指出，政论网站作者韩俐颖（Kirsten Han）、拉维、卢洪佩、TJC和TOCA于4月在不同的网络社交平台上针对案件贴文，We the Citizens网站和TOCA也刊登相关文章。

上述同坦加拉祖案件有关的贴文和文章包含了虚假陈述，包括坦加拉祖在录口供时要求通译员在场，但被拒绝；他在审讯时没通译员协助，及无法获得律师协助；他在罪名成立和被判死刑后，才被发现是无罪的。

另一项虚假陈述则声称，总检察署在做出同坦加拉祖案件有关的决定时，没让坦加拉祖知道上诉庭法官庄泓翔曾为总检察长，且法庭没确认坦加拉祖是否反对庄泓翔审理有关他的案件。

内政部的文告针对虚假陈述，再次逐一进行反驳，并强调纵使政府已作出澄清，以及法庭对案件作出了明确审理，韩俐颖、拉维、卢洪佩、TJC和TOCA仍坚持作出虚假陈述，可能影响公众对我国政府和司法制度的信任和信心。文告也强调，政府严厉看待蓄意散播虚假陈述的行为。