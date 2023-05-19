金管局：本地银行不会协助企业向缅甸出售武器

有本地企业被指输出武器到缅甸，新加坡金融管理局回应说，那些仍与本地银行有业务往来的企业，银行会密切留意它们的交易，绝不会协助它们向缅甸出售和转让武器。

金管局星期五（5月19日）晚上回复媒体询问时说，金管局已经根据联合国缅甸人权状况特别报告员在最新报告中提到的资料，向本地银行发出通知。

“其中几家在报告中被点名的企业与本地银行已无业务关系。针对其余的企业，银行会密切关注它们的交易，并在必要时采取进一步行动。”

联合国人权事务高级专员办事处星期三发表报告，指缅甸军方自2021年2月发动政变以来，从多国进口了至少10亿美元（约13亿4500万新元）的武器，以及用来生产武器的原材料。

报告中提到，除了中国和俄罗斯这两个主要的武器供应国外，来自新加坡、泰国和印度等国家的一些企业，也为缅甸提供了较小规模的武器转让。但是，没有证据显示新加坡政府批准或参与这些交易。

金管局说，新加坡银行不会协助企业向缅甸出售和转让武器，这与我国政府禁止这类交易的规定相符。银行会对缅甸局势恶化所带来的风险保持高度警惕，并会更严格地审查所有涉及缅甸机构和个人的高风险交易。

此外，本地银行也会特别留意是否有人利用空壳公司，以及隐蔽网络来掩盖与缅甸军方之间的联系，包括采用数据分析来辨识这些机构和网络。