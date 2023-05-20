白沙东居民种植新鲜蔬菜 派发给区内弱势群体

白沙东区的社区关爱站每月定时发放食物和日用品等关怀礼包给200多名低收入者，如今更与社区花园合作，为弱势群体提供由居民亲手种植和收割的新鲜蔬菜。

教育部长陈振声星期六(5月20日)走访白沙东区，负责这区基层事务的白沙—榜鹅集选区议员沙礼尔（Sharael Taha）向陈振声介绍了区内一些帮助弱势群体的举措。

这包括今年4月启动“绿色之路”（The Green Way）计划，以及第10区居民联系网（Residents’ Network）社区花园的水培农业系统等。白沙东社区花园由社区基层志愿者和居民合作，利用水培系统来种植各种有机蔬菜。陈振声在走访社区花园时，也跟居民一起体验了收割和烹饪新鲜蔬菜的乐趣。

基层组织会把在社区花园里收割的新鲜蔬菜提供给白沙东区关爱站（Care Store）的受益者，他们主要是社区的低收入居民和弱势群体。在这项“绿色之路”计划开启之前，弱势群体收到的关怀礼包主要都是一些罐头食品。

社区关爱站还有跟一些学校合作，在校内种植和收割蔬菜，以补充分配给弱势群体的新鲜农产品的供应。陈振声在关爱站也与社区志愿者以及学生一起包装弱势群体所需的物品，并到租赁组屋派发关怀包给居民。