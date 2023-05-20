哈莉玛总统对哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦展开国事访问

哈萨克斯坦是中亚最大的国家和经济体；乌兹别克斯坦则是中亚人口最多的国家，有着丰富的历史和文化。哈莉玛总统应两国总统之邀，星期天（5月21日）起访问两国五天，是新加坡首位访问中亚的国家元首。

根据外交部文告，哈萨克斯坦总统托卡耶夫（Kassym-Jomart Tokayev）和乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫（Shavkat Mirziyoyev），邀请哈莉玛前往两地进行国事访问。两人也都会为哈莉玛举行欢迎仪式，并设午宴款待。

在哈萨克斯坦，总理阿里汗·斯马伊洛夫（Alikhan Smailov）会为哈莉玛设晚宴，哈莉玛也会在新加坡-哈萨克斯坦商务论坛上同新哈的商界领袖会面。她还将参观阿斯塔纳国际金融中心以及纳扎尔巴耶夫（Nazarbayev）大学。

在乌兹别克斯坦，哈莉玛同样会出席新加坡-乌兹别克斯坦商务论坛，并与新乌的商界领袖会面。她也会参观当地的公关行政学院，并续程撒马尔罕这个古代丝绸之路连通亚欧大陆的必由之路。

此次陪同哈莉玛访问中亚的包括她的夫婿穆罕默德、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、宏茂桥集选区国会议员颜添宝、麦波申区议员陈佩玲，以及总统办公室、外交部、贸工部和企发局的官员。

哈莉玛出访期间，总统顾问理事会主席张赞成将代行总统职务。