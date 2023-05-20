狮城男子登珠穆朗玛峰 下山时突音讯全无

狮城男子登顶珠穆朗玛峰后突发疾病，与妻子联系后至今超过24小时仍音讯全无。亲属在网上发起请愿书，促请当局关注此事，尽早寻获男子下落。

失踪的新加坡籍登山客是现年39岁的斯里尼瓦斯（Shrinivas Sainis，房地产公司执行董事）。他从4月1日出发前往珠穆朗玛峰登顶，原本预计在6月4日回返我国。

妻子索马（36岁，音乐人）告诉《海峡时报》，两人星期五（5月19日）下午3时30分还曾保持联系，之后斯里尼瓦斯就渺无音信。

索马说，通过与丈夫的卫星通话得知，他当时已经成功到达山顶，然而却因出现高原脑水肿（high altitude cerebral edema）症状，无法顺利下山。

据她了解，截至星期六（20日）凌晨2时，与丈夫同行的两名登山客，以及登山团队中的另一人成功下了山，目前丈夫仍下落不明。

失踪男子的亲属也在联署网站change.org发起请愿书，称他前往尼泊尔登山前已进行了12个月的严格训练。斯里尼瓦斯下山时相信出现冻伤和高原反应，因此跟不上其他团队成员，在海拔8000米的位置失踪。

至星期六傍晚6时，已有超过5000人在这份请愿书上签名。亲属希望请愿书能引起有关当局注意，尽快找回失踪男子。

外交部发言人答复《联合早报》询问时表示，新加坡驻新德里最高专员公署自5月19日晚间以來，便一直与斯里尼瓦斯的家属、尼泊尔当局和紧急医疗服务机构保持密切联系。“搜索和救援行动正在进行中。外交部将持续关注事态发展，并会在这一困难时期为家属提供必要的领事支持。”