84%年轻人认为种族间相处颇好 但仍有一些歧视

一项针对2000名本地年轻人的调查反映，98％认同种族和谐重要，尤其是少数种族。马来族和印族年轻人当中，认为种族和谐“非常重要”的个别占超过五成，华族年轻人则有约四成认为这“非常重要”。

84％年轻人认为不同种族的人相处得相当好，但还存有一些种族歧视。6％则觉得种族歧视“普遍”，较多印族年轻人持有这看法。印族年轻人之中有14％认为种族歧视普遍，高于马来族的9％和华族的5％。

人民协会青年运动（PAYM）去年7月至8月针对16岁至34岁的年轻人展开调查，了解他们对种族和谐的看法。组织接下来也将展开一系列对话会和网上问卷，希望收集10万名年轻人对种族和宗教和谐社会的想法。

人协青年运动星期六（5月20日）举办首场Y-ChatRPT系列对话会，RPT代表尊重（Respect）、和平（Peace）和一起（Together）的缩写。这三个价值观或字是参与调查的年轻人最认同的。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉为Y-ChatRPT主持推介仪式。他指出，我国不以少数服从多数的做法，有意识地通过政策保护少数种族的利益，建立一个种族与宗教多元的社会，这与其他一些国家的做法不同。

当局会继续通过对话和讨论会等活动，促进不同群体的了解，但维护种族和宗教和谐须从个人做起。在不同场合中，人们都可能成为“少数群体”，身为多数群体时，应更有意识地考虑少数群体的感受，以免不经意的言行影响群体之间的信任与关系。