电动脚踏车电池引火患 西海岸组屋160居民疏散

电动脚踏车卧室充电起火，西海岸通道一组屋单位发生火患，约160名居民紧急疏散，无人受伤。

根据新加坡民防部队脸书贴文，这起火患发生在星期六（5月20日）晚上约11时15分，地点是西海岸通道第511座组屋12楼的一个单位。

事发时，屋内六人在民防部队抵达前已经疏散。警方和民防部队到场后也疏散了附近单位约160名居民。

民防人员抵达后，使用一支水枪将卧室火势扑灭，所幸无人受伤。

警方和民防部队到场后疏散了附近单位约160名居民。（取自新加坡民防部队脸书）

初步调查显示，火患相信是由正在卧室充电的一辆电动脚踏车的电池引起。

住在同座组屋11楼的居民刘子健（19岁，全职国民服役人员）告诉记者，当时他在房间突然听到了爆炸声和玻璃炸裂声，但看不到具体发生了什么，直到邻居们开始大喊奔走相告楼上发生了火患，他和家人才开始自行疏散。

“我和父母下楼后看到楼下已经聚集一些居民了，但着火房间的窗户玻璃持续炸裂，碎片不断落下，大家互相提醒对方小心四溅的玻璃碎片。”

他说当时爆炸声巨大，以为是煤气爆炸引起的火患，没想到是电池起火。

根据他提供的事发当时视频显示，事发单位火光闪烁，不断冒出滚滚黑烟。

根据民防部队2022年全年数据，去年涉及电动脚踏车的火患有21起，个人代步工具占14起，行动辅助工具则有七起。

民防部队呼吁公众注意防范由电动脚踏车和个人代步工具引起的火患，勿彻夜或长时间给电池充电，不要购买非原装电池。