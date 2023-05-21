妇女无视告示牌 指示稚女喂食灰鹭

一家人被指无视告示牌上的警告，在碧山—宏茂桥公园非法喂食野生灰鹭。根据《野生动物法》，违法者最高可被罚款1万元。

网友“Matthew Lim”日前在脸书专页“Singapore Wildlife Sightings”发视频，指有人无视告示非法喂食野生动物。

在这段22秒的视频中，可看见一只灰鹭在碧山—宏茂桥公园水道上，还有一家人站在离它几米处的岸边。女子用手指向灰鹭，指示一旁的孩子向它扔面包进行投喂。面包掉落水中，顺着河流飘走，灰鹭便往面包的方向追去。

林姓网友拿出手机拍下这一幕，并发贴文称公园有格外醒目的“禁止喂食”告示，他们却选择无视。

林先生受访时表示，他常去公园散步，经常看到人们将食物抛入水中喂食鱼和鸟。

公园局：公众避免接触野生动物

女子用手指向灰鹭，指示一旁的孩子扔面包投喂 。（视频画面截图）

国家公园局（NParks）回应《新明日报》询问时确认这是一只本地野生灰鹭。

国家公园局野生动物管理高级署长吕福明博士说：“天然的加冷河吸引了包括苍鹭等水鸟在内的野生动物栖息觅食。”

他说，当局采取基于社区和科学的方法来管控本地野生动物种群，包括公共教育和宣传，以吸引社区的参与。

“非法喂食可改变野生动物自然觅食的行为，导致它们接近、依赖人类以获取食物，也可能导致种群的非自然增长。”

吕福明博士建议公众在遇到野生动物时，在安全距离内观察并避免接触，它们的行为是不可预测的，即使不故意挑衅，也可能对公众的安全构成威胁。

根据《野生动物法令》，喂食野生动物是非法行为，违法者最高可被罚款1万元。公众可通过OneService应用举报喂养野生动物的行为。公园局会跟进非法喂食野生动物的反馈，并积极执法。