涉卖银行户头牟利 五男子将被控

五名男子涉嫌出售个人银行户头，将在星期一（5月22日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期天（5月21日）发文告说，五名19至37岁的男子，涉嫌将个人银行户头转让给身份不明人士，借此敛财。骗徒在取得这些资料和户头后，会用来洗黑钱和进行诈骗。

在第一起案子中，一名19岁青年去年12月从社交平台Telegram上收到一则短信，声称只要开设渣打银行户头，就可换取钱财。男子开设户头后，把网络银行的密码等资料交给对方。随后，男子把事情告诉另一名19岁的朋友，他的朋友为了牟利也照做。两人的银行户头过后被用来洗了超过8万6000元的黑钱。

一旦瞒骗银行开户头罪名成立，被告将面临不超过三年监禁，罚款或两者兼施。一旦教唆他人非经授权访问银行系统罪名成立，将面临不超过两年监禁，罚款5000元，或两者兼施。

在另一起案子中，一家电商平台报案称在网上发现虚假交易，损失超过5万元，警方随后对三名33至37岁的男子展开调查。调查显示，其中两名男子把网络银行的登入详情告诉第三名男子。在两名男子中，一名37岁男子承认为了获利而这样做，并且招募其他人加入。他们的银行户头最终被用来接收从电商平台处诈骗而来的退款。

三名男子将在触犯滥用电脑法令（Computer Misuse Act）的罪名下被控。一旦罪名成立，将面对最高1万元的罚款，最长三年的监禁，或两者兼施。转让个人银行户头的初犯者若罪名成立，将面对最高5000元罚款，最长两年监禁，或两者兼施。泄露电商户头资料的37岁男子，将面对多一项滥用电脑法令的罪名，罪名若成立，将面对最高1万元的罚款，最长三年的监禁，或两者兼施。