美国共和党谈判代表暂时退出债务上限谈判，令人怀疑能否很快达成协议，为华尔街股市在上个星期五（5月19日）的表现蒙上一层阴影。纳斯达克指数下滑0.24%，标普500指数滑落0.14％，道琼斯工商指数下跌0.33％。

但此前投资者对债务上限谈判的乐观预期推动本地股市表现，新加坡海峡时报指数上星期五闭市上扬0.63％或20.04点，收盘报3202.59点。

以下是星期一（22日）可关注的股票：

1.凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）表示已收到新交所给予的原则性批准，信托将以每单位2.727 元的发行价，私下配售约1亿8335万个新单位。

2.餐饮公司生命品牌（LifeBrandz）开市前要求暂停交易，有待发布公告。

3.马来西亚熔炼公司（Malaysia Smelting Corporation）截至3月底第一季集团净利同比跌45％至3541万令吉（约1050万新元），环比则是上升37％，因为锡价在第一季回升18％。集团第一季营收同比跌5.4％至3亿4006万令吉。董事会建议在6月27日派发每股0.07令吉的年终股息，股票注册截止日期是6月14日。

4.福根集团（Frencken Group）截至3月底第一季集团净利同比下跌59.5％至520万元，营收同比跌13.0％至1亿7250万元。营收下跌加上通胀带来成本压力和较高的折旧开销，导致第一季毛利润降至12.3％，这是净利大跌的原因。集团继续谨慎看待2023财年展望，预料上半年营收环比将下跌。

5.豪支付（OxPay Financial）上星期六（20日）披露，公司首席财务官黄国平（Ng Kok Peng，译音）在担任特毅国际（TEE International）首席财务官期间可能违反了证券与期货法令（Securities and Futures Act），目前在接受商业事务局（CAD）的调查。

6.针对马来西亚马六甲豪暻湾（Harbour City）买主证实发展商未办理执照的媒体报道，惠胜置地（Hatten Land）上星期五发声明澄清，豪暻湾属于商业房地产项目，没有住宅单位。因此，发展商Gold Mart无需申请广告准证和发展执照（Advertising Permit and Developer’s License）。因与主要承包商发生法律纠纷，豪暻湾于2020年停工。惠胜置地指出，Gold Mart已经解决与主要承包商的法律纠纷。

7.Arion娱乐（Arion Entertainment）披露，持股50％的Tom N Toms International公司于今年5月19日被新加坡高等法院勒令清盘。