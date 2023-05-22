内政部长驳回TOCA总编辑许渊臣取消更正指示的申请

内政部长尚穆根驳回网络新闻平台The Online Citizen Asia（简称TOCA）总编辑许渊臣取消更正指示的申请，许渊臣必须为4月30日在脸书贴文发表的虚假指控附上更正通知。

内政部星期一（5月22日）发文告说，许渊臣在4月30日的脸书贴文，再次就2021年义顺5道一起涉及老妇的事件对警方做出虚假指控。

内政部长5月7日通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处，向许渊臣发出更正指示，要求他在原文附上更正通知。许渊臣也须为更正通知发出新的脸书贴文。

内政部说，5月7日向许渊臣发出更正指示，符合发更正指示的条件。许渊臣在取消更正指示的申请中也未提出其他足以推翻更正指示的理由。内政部长仔细考虑后，决定驳回许渊臣的申请。许渊臣已经接到申请被拒的通知。

2021年5月18日，一名网民在社交媒体Instagram发文，声称四名警员奚落和斥责一名没戴口罩的老妇。The Online Citizen（现已不存在）和Singapore Uncensored两个网络新闻平台在同一天转载这则贴文。

警方随后发文告澄清，义顺5道第743座组屋当天有一名85岁的老妇没戴口罩，而且看似迷路，公众因此报警。内政部则在同月21日发文告指网民散播假信息，网民和两个网络新闻平台都接获更正指示，而他们随后也遵照指示更正贴文。

然而，TOCA过后上载访问老妇的视频，反驳警方有关协助失智老妇的澄清。对此，警方在同月25日临时召开记者会，并公布警员的随身摄像镜头画面以正视听。