本地股市星期一早盘大致持平

美国白宫和国会众议院围绕联邦政府债务上限问题的谈判上个星期五（5月19日）陷入僵局，致使已持续数日的市场乐观情绪受挫，华尔街股市上星期五集体收低。投资者在美国联邦储备局可能暂停加息和美国政府债务违约的风险之间进行权衡。亚洲主要股市星期一（22日）早盘涨跌互现，香港和首尔股市领涨。新加坡海峡时报指数截至中午12时大致持平，仅上涨0.3点或0.01％，报3202.89点。

13只成分股上涨，新翔集团（SATS）、新加坡航空公司（SIA）和扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）领涨，中午时分别上扬4.44％、2.88％和0.79％。12只成分股下滑，丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust）、创业公司（Venture）和皇胜酿酒（Emperador）领跌，跌幅分别为1.29％、0.98%和0.97％。

美国债务上限“大限”正步步临近，但目前两党的谈判仍未取得任何进展。双方谈判最主要症结在于，共和党人坚持以联邦政府限制未来十年的支出为协议前提，要求将总体联邦政府可支配支出额度限制在2022财年的水平，而美国总统拜登和民主党领袖则想要无条件提高债务上限。

Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）说：”虽然在上周的大部分时间里，头条新闻都在表明达成协议指日可待，但上周五谈判的破裂使得很多人认为在6月的最后期限临近之前，可能无法达成协议。”

瑞银美国首席经济学家平格尔（Jonathan Pingle）认为，日元和黄金最有可能从美国违约中获益。

“在x日之后，只要僵局持续一个月，就可能导致融资环境大幅收紧，从而导致美元强劲上扬。日元对澳元和加元的多头以及黄金看涨期权是对冲美国违约的最直接的方式。”

除了债务上限问题，交易员们目前还在关注美联储基准利率的走势。美联储主席鲍威尔曾暗示，他对在美联储下月会议上保持利率稳定持开放态度，因此，市场对美联储6月份加息的押注已经降至25%。