跑车撞毁汽车天桥下 驾驶员失踪女乘客送院

一辆跑车撞毁在岌巴路汽车天桥下，跑车驾驶员在车祸发生后不知所终，留下一名女乘客在清醒的情况下送院。

这起车祸发生在星期天（5月21日）晚上10时左右，地点在岌巴路往珊顿道方向的汽车天桥下。

网上流传的照片显示，跑车车头几乎全毁，保险杠被撞脱，挡风镜裂成蜘蛛网状，可见车祸发生时的冲击力相当惊人。

据悉，车祸发生后，跑车驾驶员就不见踪影，留下一名女乘客在现场。

新加坡民防部队受询时证实，一人送入新加坡中央医院。

新加坡警察部队受询时说，一名28岁女乘客在意识清醒下送院。

车祸的调查工作还在进行中。