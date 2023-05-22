哈莉玛总统获颁哈萨克斯坦友谊勋章

在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳进行国事访问的哈莉玛总统，星期一（5月22日）获颁哈萨克斯坦一级友谊勋章，肯定她在加强新加坡－哈萨克斯坦双边关系所做的贡献。

友谊勋章是哈国颁给政治领袖的国家级别勋章，建国总理李光耀2012年也曾获颁这个勋章。其他获颁勋章的政治人物包括土耳其总统埃尔多安、法国前总统奥朗德、联合国前秘书长潘基文和泰国公主诗琳通。

哈莉玛在新加坡与哈萨克斯坦今年庆祝建交30周年之际，应邀访问哈国，她是首位访问哈国和中亚的我国国家元首。

她星期一也出席了哈国总统托卡耶夫在总统府所设的欢迎仪式，并在托卡耶夫的陪同下，检阅仪仗队。

哈萨克斯坦总统府是总统官邸，也是阿斯塔纳的重要地标之一。它由哈国和国外顶尖建筑师们组成的团队共同设计，建筑师们在设计过程中基于哈萨克民族元素，引入东方及欧洲建筑风格。

哈莉玛星期一早上也到卫国战士纪念碑献花，并与同行的代表团同托卡耶夫和他的领导团队在会议上交流。

此次陪同哈莉玛访问中亚的包括她的夫婿穆罕默德、总理公署部长兼教育部和外交部第二部长孟理齐博士、人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生、宏茂桥集选区议员颜添宝、麦波申区议员陈佩玲，以及总统办公室、外交部、贸工部和企发局等官员。