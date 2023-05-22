七地点ERP学校假期收费调低1元

6月学校假期即将来临，七个地点12个时段的公路电子收费（ERP）将从5月29日（星期一）至6月25日（星期天）调低1元。

陆路交通管理局星期一（5月22日）发文告说，针对今年6月学校假期所展开的ERP收费检讨工作已经完成。下个星期一开始将调低ERP收费的地点和时段分别有：

亚逸拉惹快速公路（AYE）过了裕廊镇大会堂往市区方向的三个闸门（傍晚6时至6时30分）

AYE过了北波那维斯达往大士方向的闸门（傍晚6时至6时30分）

中央快速公路（CTE）在布莱德路之前的南向路段（早上7时至7时30分；9时至9时30分）

CTE在布莱德路之后的南向路段，以及泛岛快速公路（PIE）支路、转入CTE南向路段的四个闸门（早上8时30分至9时；9时至9时30分；9时30分至10时）；

加冷—巴耶利峇快速公路（KPE）往东海岸公园大道（ECP）方向、过了德福立交桥的闸门（早上7时30分至8时）；

PIE进入亚当路和快乐山路的两个闸门（早上8时至8时30分；8时30分至9时），以及

往PIE樟宜方向和实龙岗路的南向CTE辅路闸门（早上8时30分至9时；9时30分至10时）。

相关地点和时段的ERP将从6月26日起恢复学校假期前的收费，其他闸门的收费不受影响。