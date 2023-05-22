本地股市星期一起0.27%

美国政府的债务上限谈判有望重新启动，但谨慎的本地投资者仍在场边观望。新加坡海峡时报指数在星期一（5月22日）上升8.5点或0.27%，闭市报3211.09点。

海指稍微上升，但涨幅受到美国债务上限谈判未果的影响。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时说：“上升股和下跌股参半，表现最好的是新翔集团（SATS）和新加坡航空（SIA），原因是旅游积压需求提振新航最新业绩，让投资者对航空股充满信心。

“不过，投资者普遍抱着谨慎态度，并密切关注美国债务上限谈判陷入僵局带来的风险。”

本地股市全天全场交易量为12亿5000万股，交易额为9亿7625万元。上升股277只，下跌股278只。

领涨的海指成份股新翔集团（SATS）、新加坡航空（SIA）、香港置地（Hongkong Land），分别上升6.30%、3.67%和2.54%，收报2.87元、6.49元和4.45美元（5.98新元）。

下跌股包括扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）、创业公司（Venture）和云顶新加坡（Genting Singapore），分别下滑1.58%、0.98%和0.97%，收报1.25元、15.21元和1.02元。