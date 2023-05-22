新工大学生明年9月在榜鹅新校上课

新加坡理工大学位于榜鹅的新校建筑工程已完成三分之二，新校预计明年下半年投入运作，所有学生将从明年9月的新学年起在榜鹅校园上课。

目前，除了杜佛路的总部，新工大的另五个校舍分布在各个理工学院。新工大于2019年开始新校兴建工程，耗资超过10亿元建造的大学可容纳约1万2000名学生，比原有分布在各校的总人数多约一倍。位于榜鹅数码园区的新工大毗邻裕廊集团商业园，接下来将把握这个优势加强与企业的协作，为学生提供学习机会。

教育部长陈振声星期一（5月22日）出席在榜鹅举行的新工大建校封顶仪式。他致辞时说，新工大坐落在榜鹅数码园区，与企业的紧密联系将促进跨领域交流创新点子。

新工大应继续加强与理工院的协作，同时推广持续学习与培训，吸引更多毕业生继续进修。

与科技公司展开协作

继新工大与新加坡能源集团、交通业者SMRT和新保集团（SingHealth）等建立协作项目，计划在能源与医疗等方面开发创新方案后，校方接下来也会与科技公司甲骨文（Oracle）和Salesforce合作。

新工大和甲骨文公司的合作可为学生提供“沙盒”空间，与企业伙伴等共同制定商业创新方案。新工大也能借助甲骨文在人工智能、数据分析等方面的专长，发展培训课程等。

校方也将善用企业Salesforce在客户关系管理方面的专长，每年培训约50名学生为社会服务机构开发应用。公司也会协助校方开发微型证书类课程。

新工大校长蔡其昌教授指出，新工大致力于打造为“生活实验室”（Living Lab），为学生提供实际的学习体验，与业界展开应用型研究。作为榜鹅新镇内的大学，校方也计划如何为居民服务，例如：开放一些设施、向区内学生和儿童推广数理科技教育和可持续发展等。