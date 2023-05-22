马善高：帮助低收入家庭须尊重他们的自主能动性

社会及家庭发展部一项新调查发现，新加坡人支持为付出努力的有需者提供更多帮助。社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说，帮助低收入家庭自力更生，不能忘记他们的个人能动性，集体努力和个人责任相辅相成，才能帮助家庭和社会取得最佳成果。

政府将继续鼓励个人付出努力，并辅助愿意努力改善自身情况的人。当局也在探讨如何在帮助有需要家庭时，以更周详、有效的方式促进他们的个人能动性。

配合新加坡携手前进运动，社会及家庭发展部星期一（5月22日）主办了惹兰勿刹和大巴窑区关爱新加坡社区联系网（SG Cares Community Network）的对话会，讨论如何更好地支持有需要的家庭，并让他们能够自力更生。

马善高在对话会致开幕辞时说，低收入家庭跟所有家庭一样，也希望在养家过程中获得尊严。这种个人能动性（personal agency）和敬业乐业的观念，已经在人们心里根深蒂固。

“我们都知道通过自己的努力取得成就的感觉……新加坡人希望通过努力工作，为自己、为家庭、为社会做得更好。我们决不能剥夺这一点。

“因此，我国在帮助有需要家庭时，须以尊重他们个人能动性的方式进行。”

通过社区联系站（ComLink）计划，有需要家庭可为自己和孩子制定目标，并与社区联系站官员携手制定行动计划。这些家庭在志愿者和社区合作伙伴的支持下，就能主动实现他们所制定的目标，以实现稳定、自力更生和社会流动。

惹兰勿刹和大巴窑如今有85个合作伙伴和超过500名义工，为这一区的1600户社区联系站计划下的家庭提供帮助。

120多人出席星期一的对话会，其中包括关爱新加坡联系网成员、义工、社工等。另外三位来宾包括社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆、也是玛丽蒙区议员的教育部兼人力部政务部长颜晓芳，以及惹兰勿刹集选区议员潘丽萍。