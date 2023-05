黄循财获职总颁发最高荣誉奖章

副总理兼财政部长黄循财获颁全国职工总会荣誉奖章,表彰他在充满挑战的后疫情环境中领导第四代团队,继续以工人的关切为优先。

今年的职总劳动节奖章颁奖礼星期一(5月22日)晚上在新达城会议中心举行,逾1200名来宾应邀出席,包括劳资政三方伙伴和工友。

职总秘书长黄志明和职总会长雷家英在典礼上授予黄循财象征工运最高荣誉的荣誉奖章(Medal of Honour)。职总在表扬状中说,黄循财身为人民行动党副秘书长和第四代团队领军人,重视加强行动党和职总的共生关系,将工人置于行动党一切工作的中心。

黄循财接受职总刊物LabourBeat专访时,感谢职总中央委员会给予的认可和殊荣。

他说,工运向来强调,提供就业是最好的福利形式,他非常认同这点。

“现实是,工作会改变。由于创新和科技进步,一些工作岗位会被淘汰,但也会创造新的工作岗位,而这些工作一般更有生产力,工资也更高。”

他强调须加大力度帮助雇员再培训和提升技能,确保他们在整个职业生涯中能获得好工作,也须与雇主合作,确保雇员的能力和技能,与企业和行业要求完全一致。

黄循财在2022年财政预算案中向职总拨款约1亿元,以成立更多企业培训委员会(Company Training Committees)。

本地已成立超过1300个企业培训委员会,帮助逾10万名本地雇员提升技能,从而获得更高的薪金和更好的工作前景。

黄循财在专访中说,职总通过企业培训委员会所做的工作很重要,因此他乐意从政府预算中拨款。他也重申政府在探讨对技能创前程计划(SkillsFuture)做出重大改革以加强计划。

职总的表扬状也提到,黄循财担任抗疫跨部门工作小组联合主席时,为保护工人和他们的生计做出许多关键决定。

“他顺利引领新加坡渡过一代人的危机,并帮助新加坡雇员从疫情中越挫越勇。特别是他延长了招聘奖励计划(Jobs Growth Incentive),以支持劳动力市场的复苏,尤其是弱势工友。他在更具挑战的外部环境中,继续专注推动新加坡经济增长,也确保了工人能在未来有好的工作。”

黄循财与工运有着长期的联系,2011年以来担任电力与煤气业雇员联合会(Union of Power and Gas Employees,简称UPAGE)顾问,近期也出任建筑与木业工友联合会(Building Construction And Timber Industries Employees’ Union,简称BATU)顾问。

职总2022年没有颁发荣誉奖章,2021年颁给副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰。

今年共有128名个人和44家机构获颁劳动节奖章。