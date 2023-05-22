新加坡超高净值人口去年增6.9％至4498人

虽然全球超高净值人士（UHNWI）的数目2022年减少3.8％，新加坡超高净值人口2022年仍增加6.9％至4498人，2021年为4206人。

这是国际房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）的最新财富报告（Wealth Report）的发现。

莱坊私人办公室主管龚顺伟说，新加坡是通往亚太城市的门户，拥有现代基础设施、稳定的亲商环境，加上在疫情中受惠的增长行业和创业领域新崛起的富豪，让财富变得集中，超高净值人口不断增加。“随着本区域继续推动扩大财富和可供超高净值人士发掘的机会，这个财富故事继续非常引人注目。”

所谓超高净值人士，指的是净资产超过3000万美元（4030万新元）的人。

报告预测，到2027年在新加坡的超高净值人口将增加至5300人，比2022年多出17.7％。同时，全球超高净值人口将大增28.5％至将近74万4000人，显著多过2022年的57万9625人。

2022年超高净值人口增长最快的亚洲市场，分别是马来西亚、印度尼西亚和新加坡。马来西亚和印尼的超高净值人口2022年分别增加9.4％和9.0％。但亚洲超高净值人口2022年是下跌6.5％。2022年超高净值人口增速全球最快的是阿联酋，增幅达18.1％。