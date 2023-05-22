挺身而出帮忙灭火或为心脏病患急救 八名公众获表扬

一起垃圾槽起火、两起火患和一起心脏骤停事件，共六名公众挺身而出帮忙灭火，另两人为心脏病患者施救。八人见义勇为，一起获民防部队表扬。

社区应变能力日（Community Resilience Day）于上个星期天（5月21日）在淡滨尼西民众俱乐部举行。

这项活动由新加坡民防部队、全国防火及民事紧急应变理事会，以及淡滨尼西区紧急应策与参与委员会联合主办，超过400人参与其中。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高也受邀出席活动，并颁发社区先遣急救员奖（Community First Responder Award）给三名公众，以及颁发社区援救者奖（Community Lifesaver Award）给五名公众，表扬他们挺身而出、见义勇为的精神。

其中一起火患发生在5月8日，当时淡滨尼5道第147座组屋二楼一个双层公寓式组屋单位失火，单位里一对母女率先逃出家门，父亲为了要取出家中的贵重物品，结果受困屋内。

在千钧一发之际，一名男邻居和一名女邻居迅速拉来水管灭火，另一名男邻居则拿了灭火器冲入火场救出受困男子。

另一起火患则发生在4月16日，淡滨尼62街第645B座组屋的13楼单位起火，一对夫妻发现邻居家冒出浓烟，赶紧上前救援。丈夫拿着两个灭火器尝试灭火，并冲入火场救出一人，妻子则帮忙疏散邻居。

2月16日，一名男子在回家途中，发现大成地铁站附近的垃圾槽起火，赶紧拨电通知民防，并从附近的厕所装水扑灭火势。

另外两名男子则于5月5日，在体育场通道（Stadium Drive）一带发现有人心脏骤停。其中一人赶紧为患者进行心肺复苏术，另一人是社区急救员，他迅速从车上取出自动体外除颤器（AED），顺利帮助患者恢复心跳。