阻网络爱情骗案助警破仿冒案 六人获颁社区合作奖

在银行打兼职工，理工生察觉要汇钱的女佣神色有异，进一步了解后发现她要转账给“外国男友”。怀疑女佣坠入爱情骗局，他马上劝阻并报警，阻止了爱情诈骗案的发生。

事件发生在2022年10月10日，现年19岁的淡马锡理工学院学生许峻溢，趁假期在大华银行勿洛分行做兼职服务助理。女佣因他的机警，避免损失1000元血汗钱。

回想事发经过时，许峻溢表示：“我看她神情慌张，于是要求查看她手机里的转账细节，结果发现是外国账号，转账是为了交税把iPhone当礼物送给她。”

上班只有一个月的许峻溢察觉不妥，于是他通知分行经理。

同一银行也在2023年1月30日，阻止一名60岁老妇转账约2万元，替远在叙利亚、未曾见过面，而且被绑架的男友“赎身”。

周美燕（39岁，助理分行经理）说，服务助理问了几个基本问题，查看老妇跟“男友”的聊天记录，很快就看出端倪，戳破骗局。

邢秀萍（42岁，副分行经理）说，“在爱情骗局中，受害者对骗子有了感情依赖，会很抗拒我们，但我们会尽力说服她们。”

另一名来自Carousell的陈奕萱（28岁，平台政策经理）则因协助警方破案获表扬。

在3月13至3月15日期间，警方接到数起在Carousell卖仿冒Airpods的报案，陈奕萱和团队接到警方要求后，协助警方确认并逮捕两名卖家。

勿洛警署于星期一（5月22日）举行颁奖仪式，颁发社区合作奖（Community Partnership Award）表扬这三起案件中的五名员工。

另有三名公众，分别因为协助逮捕色狼和劝阻女子轻生，而获颁公共精神奖（Public Spiritedness Award）。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在发言中强调，警民紧密合作才能保持我国安全繁荣。