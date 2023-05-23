针对如何提高美国政府的债务上限，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡美国时间星期一（5月22日）结束讨论时，仍未达成协议。投资者采取观望态度，使美国隔夜股市涨跌不一，道琼斯工商指数下滑0.42％，标普500指数和纳斯达克指数分别上扬0.02％和0.50％。

亚太股市星期二（23日）开盘时都上涨，东京领涨0.58％，首尔和悉尼分别上涨0.46％和0.33％。

新加坡海峡时报指数星期一上升8.5点或0.27％，闭市报3211.09点。

以下是星期二值得关注的股票：

1. GP工业（GP Industries）闭市后发布盈利预警，预示截至3月底的2023财年净利介于约2000万元至2400万元，2022财年的净利则是3530万元。净利下滑主要是因为银行贷款利率上升导致融资成本与上财年相比，增加了约51.4％，以及公司持39.13％股份的联营公司XIC Innovation的净利与上财年相比，减少了3160万元。

2. 万国公司（Bukit Sembawang）闭市后公布截至3月底的下半年和全年业绩。下半年集团税后净利达到2182万元，同比下滑26%；营收同比下跌15%至7645万元。下半年每股盈利为8.43分，低于去年同期的11.42分；每股净资产值为5.70元。

若以全年业绩来看，税后净利同比大跌59%至3440万元；营收滑落32%至1亿9713万元。尽管业绩不理想，但公司仍将派发每股4分的年终股息和每股6分的特别股息。

3. 高峰控股（Alpina Holdings）闭市后发文告说，子公司Digo Corporation获得一项新加坡政府部门的合同，提供机械与电子工程以及改建与加建工程服务。这项为期48个月的合同总值大约3960万元。

4. 新加坡交易所（SGX）和上海证券交易所将通过签署谅解备忘录，创建SSE-SGX挂牌基金产品互通，进一步加强新加坡和中国之间的联系。根据这项协议，新交所和上交所将通过主联结构基金（master-feeder fund）模式，共同开发和推广两国的ETF市场。