新交所正式推出新加坡存托凭证

新加坡交易所正式推出新加坡存托凭证（Singapore Depository Receipts，简称SDR），通过泰国新加坡存托凭证联动，三家泰国上市公司自5月30日起将透过SDR在新交所挂牌。

新交所星期二（5月23日）开市前发文告披露上述消息，三家泰国公司皆是泰国证券交易所SET50指数成份股，它们是泰国机场公司（Airports of Thailand）、便利店运营商CP All及PTT勘探生产（PTT Exploration & Production）。

新交所和泰国证券交易所在2021年9月宣布设立泰国新加坡存托凭证联动，是亚细安地区第一个交易所级别的合作。

新交所首席执行官罗文才在文告中指出，亚细安成为投资者的关键投资主题，“随着新加坡和泰国之间更紧密的联系，投资者现在可以拓宽他们的投资视野并参与亚细安的增长潜力。我乐观认为，SDR将促进跨境参与并为我们的资本市场创造更多活力，存托凭证联动能作为催化剂，促进区域交易所之间进一步合作”。

存托凭证是企业在海外发行，以当地货币报价的普通股凭证。这一种可转让的有价证券，先由上市公司或股东把股票交给保管机构保管，再经存托机构以发行凭证的方式卖给市场投资者。

根据存托凭证发行地区分，在美国市场发行称ADR，在日本发行的称JDR，在台湾发行的称TDR，而在多个市场发行的又称全球存托凭证（GDR）。