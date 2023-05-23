本地股市星期二早盘微升0.35％

在美国债务上限的谈判达成协议之前，投资者采取观望态度。新加坡海峡时报指数星期二（5月23日）截至午休时微升0.35％或11.12点，报3222.21点。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一。东京领涨0.56％，首尔和悉尼上涨0.51％和0.21％。上海、香港、深圳和台湾的跌幅则介于0.12％至0.58％。

海指成份股方面，11只上扬，七只持平，12只下滑。领涨的是扬子江船业（YZJ Shipbuilding）和星展集团（DBS），分别上涨2.40％和2.17％，报1.28元和31.58元。

领跌的是DFI零售集团（DFIRG）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT），分别下滑3.57％和2.49％，报2.97美元和2.74元。

投资者目前最关注的是，美国政府资金耗尽之前，共和党和民主党双方能否针对提高债务上限达成协议。美国财长耶伦已警告，美国在6月中旬之前支付所有账单的可能性“相当低”。

若美国财政部无法履行所有的义务，分析师预测，美国股市将遭受暂时且剧烈的冲击。穆迪分析公司（Moody’s Analytics）经济师亚罗斯（Bernard Yaros）接受法新社访问时说，随着美国股市下挫，利率将攀升，特别是国债收益率和房贷利率，导致消费者和企业的借贷成本升高。

OANDA高级市场分析师莫亚（Edward Moya）认为，基本情况依然是共和党和民主党就提高债务上限达成协议，但违约风险仍然存在。若政府违约，美国股市将急速陷入熊市区域。