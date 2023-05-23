人力部不再延长高度安全戒备期 推出新措施加强工作场所安全

人力部不再延长高度安全戒备期，但会保留期间推出的部分政策，如将最低罚款金额从1000元提高至2000元，以及要求企业领导亲自向当局解释疏失原因。人力部也将推出一系列新措施，包括为制造业推出与建筑业相同的扣分制度。

国防部兼人力部高级政务部长扎吉哈星期二（5月23日）出席2023年度全国工作场所安全与健康运动时，宣布这一系列名为SAFE （Safety Accountability, Focus and Empowerment）的新措施。其他措施包括当局将探讨如何扩大框架，确保符合最低安全标准的承包商才能参加公共建设项目的竞标。

当局之前已在2022年为超过300万元的公共建设项目制定淘汰框架，让因安全问题而扣分或受到监督的业者，暂时无法竞标公共建设项目。

从今年10月起，制造业也将推出和建筑业相同的扣分制度。因违反工作场所安全与卫生标准而被罚款、勒令停工，或是因出现重伤、危险和死亡事件而累计扣分的企业，将视情况面临暂时禁止雇用外籍劳工或续聘现有的外籍劳工，时间介于18个月至两年。

另外，去年9月开始的高度安全戒备期间推出的一些措施，获当局保留继续沿用。这些措施包括：要求发生严重意外和收到停工令的公司聘请外部审核人员、出现严重或致命事故的公司首席执行员或董事必须出席半天的高管培训课程，以及保留跨机构工作场所安全工作小组，并邀请卫生部、行业领袖和工会参与。