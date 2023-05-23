高度安全戒备期启动至今 工作场所死亡率降低近半

高度安全戒备期自去年9月启动至今，工作场所死亡率比之前降低近一半，但严重工伤的比率有所增加。

根据人力部提供的数据，高度安全戒备期（Heightened Safety Period，简称HSP）之前的2022年1月至8月期间，每10万名雇员的死亡率为1.5，戒备期的2022年9月至今，死亡率则为每10万名雇员0.8，降低了大约一半，也比当局设下的2028年达到1.0的目标来得低。

不过，同时期每10万名雇员的重伤率，则从高度安全戒备期之前的16.8增至19.2。

人力部也发现各行业在戒备期的表现不同，其中建筑业的死亡率以及死亡风险较高的重伤率减幅最大，但较小建筑工地、增建和改建 （A&A）工程以及中小企业翻新工程的死亡和重伤率则较高。

另外，制造业在高度安全戒备期的死亡率保持不变，但是重伤率却增加，每10万名雇员的死亡和重伤率从戒备期前的29.6增加至39.3。

在建筑业、制造业和运输与仓储业，中小企业与非中小企业相比死亡和重伤率都更高。

人力部在去年9月1日启动高度安全戒备期，直到今年5月31日，以应对工作场所致命意外增加。期间发生严重意外的企业领导须亲自向人力部解释疏失、高风险行业须完成停工安全检讨，以及出现严重安全疏失的公司须停止雇用新的外籍员工三个月。