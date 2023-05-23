第三间职总家庭佣工联系中心开幕

位于兀兰的第三家全国职工总会家庭佣工联系中心星期二（5月23日）正式开幕。未来雇主可上网，为首次来新工作的外籍帮佣预约面谈地点、日期、时间，让面谈人员使用帮佣熟悉的母语进行访问，确保她们适应本地的工作和生活。

为加强帮佣和雇主的接触与交流，人力部规定首次来新工作帮佣抵达本地后，须在6个月内进行首次面谈。这些面谈由职总家庭佣工联系中心（CDEConnect）代表人力部进行。第二次的面谈，则是在帮佣抵新后的第六个月至12个月之间进行。

人力部兼教育部政务部长颜晓芳（左一）说，线上预约系统提供雇主更大的便利，让他们可以选择比较方便的地点和时间，而以帮佣的母语进行面谈，也可知道她们是否适应良好，或需要什么样的协助。 （萧紫薇摄）

新设立的家庭佣工联系中心位于兀兰民事中心6楼，人力部兼教育部政务部长颜晓芳星期二下午，为职总兀兰家庭佣工联系中心开幕后，接受媒体访问时说，线上预约系统提供雇主更大的便利，让他们可以选择比较方便的地点和时间，而以帮佣的母语进行面谈，也可知道她们是否适应良好，或需要什么样的协助。

新中心设有26个用作面谈的房间，并能提供多达9种语言如淡米尔语、印地语、缅甸语、塔加路语（Tagalog）、印度尼西亚语等，让帮佣面谈时能安心，不用担心因语言障碍无法清楚表达。

全岛目前共有三家家庭佣工联系中心，另外两家位于淡滨尼5道职总英康五楼及巴西班让路75号。随着新中心投入运作，人力部预计三家中心每月可执行多达9000次的面谈。

雇主也可到中心咨询与请帮佣相关的问题。除了在平日为帮佣和雇主提供咨询服务，中心在周末也开放给帮佣前来参与各种休闲节目，如手工艺品工作坊、佳节庆祝活动等。