本地股市星期二收升0.22%

本地银行股强劲上扬，扶持股市在毫无宏观利好消息的情况下昂首挺进。海峡时报指数星期二（5月23日）上升6.99点或0.22%，以3218.08点作收。

市场对美国白宫与共和党就提高债务上限一事达成协议的希望，又一次落空，但这无损投资者对星展集团（DBS）和大华银行（UOB）发展前景的信心。

星展集团和大华银行股分在星期二有404多万股和169万股转手，股价分别上升1.88%和0.54%，收报31.49元和27.95元。

辉立证券首席股票经纪李经伟接受《联合早报》访问时指出，海指在过去数周持续滑落，但现在已从上周的3170点支撑点回升，而之前被超卖的银行股是推动海指上扬的一大原因。

他认为，海指将在3200点寻得支撑，但可能在3230点遇上阻力。

星期二全天全场交易量为12亿5000万股，总交易额为9亿零990万元。上升股278只，下跌股254只。

海指成分股当中，星展集团的涨幅最大，接着是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别上升0.8%和0.6%，收报1.26元和1.69 元。

下跌股包括DFI零售集团（DFIRG）、凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和新加坡航空公司（SIA），分别下跌3.25%、1.78%和1.7%，收报2.98美元（4新元）、2.76元和6.38元。