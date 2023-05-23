李总理：尚穆根和维文要求审核租住国有产业一事 由张志贤领导审核

李显龙总理委派国务资政兼国家安全统筹部长张志贤，就两位内阁部长租住国有房地产一事进行审核，有关结果会在国会于7月复会前公布。

李显龙总理星期二（5月23日）下午发表声明说，内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生向他要求，就他们租住国有产业一事进行独立审核。

总理说，他已在上周要求相关机构提交报告，说明事实。他也委任张志贤负责审核此事，以确定租住过程是否有遵循适当的程序，以及审查是否有任何不当行为。

他说：“为确保这个政府的诚信维持在最高水平，这么做是必要的。”

他说，张志贤会迅速展开工作，并在国会在7月复会前公布结果。

革新党秘书长肯尼斯5月6日在个人网站发文，质疑尚穆根和维文医生为何租得到第10邮区的莱道路（Ridout Road）26号和31号洋房，贴文引起了民众关注。

土管局在5月12日答复媒体询问时说，两个房产的出租完全遵照当局的相关程序来执行。莱道路26号是在2018年6月出租给尚穆根。在那之前，这套房产自2013年12月就空置着。尚穆根是该房产的唯一竞标者。他通过中介开出的投标价，高于参考租金（Guide Rent），参考租金并未透露给他知道。尚穆根当时也有向一名资深内阁同事报备，他正在竞标该房产。

至于出租给维文的莱道路31号，土管局说，该房产自2013年7月以来空置了六年多。维文2018年11月开出的投标价，高于参考租金。参考租金也并未透露给他知道。