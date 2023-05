关于租住国有产业 尚穆根：网上指控荒诞离谱 我清楚自己做过的事

就网络上有关他租住黑白洋房提出的质疑,内政部长兼律政部长尚穆根回应说:“我清楚自己做过的事。我遵守了规矩。”(I know what I did. I kept to the rules),他形容那些指控“荒诞离谱”。

他强调这是国有产业,民众有权提问,而他要求独立审核是为了确保体制的诚信。

尚穆根星期二(5月23日)晚在接见选民活动开始前接受媒体访问说,他上周在中亚进行正式访问。他已被告知有关他租住黑白洋房的一些言论。

尚穆根说:“我清楚自己做过的事。我遵守了规矩。然而,当问题被提出,你知道我们是怎么运作的。政府将调查此事。”

他说,他在上周联系李显龙总理,提出希望政府就他租住国有产业一事进行独立审核,调查是否涉及不法行为 。尚穆根当时人在中亚,总理则在非洲。

针对他为何要求独立审核,尚穆根说:“不论涉及的是谁,我们都需要这种处理方式,确保体制运作的诚信。我们不能任由部长诚信被质疑的事发酵,而不着手处理。”

他强调自己没什么可隐瞒的。“我们应该把事实摆出来,摆在国会和人民面前。这是维持信任的唯一途径。”

有关尚穆根租住国有产业一事,网络上连日来出现的一些指控包括他违例砍伐树木、由土地管理局出钱建造新的有盖停车区,以及他的做法涉及利益冲突等。尚穆根形容这些指控“荒谬离谱”(outrageous)。但他强调,应该由负责独立审核的机构完成调查并汇报给总理,他因此在现阶段不会多加置评。

尚穆根也补充说,他和外交部长维文医生所租住的国有产业,在他们竞标前已空置数年。他说,让人们了解所有的事实,“在适当的时候做出自己的判断吧”。

维文医生星期二傍晚接受媒体采访时则说,他很欣慰李总理同意进行审核,以及在所有相关事实与结果出炉后才在国会全面辩论。他并未透露更多详情。