博彩公司提供1万5000平方米空间 社服机构可免租使用

自1968年成立应对非法赌博，新加坡博彩公司多年来为本地社会、文化和体育等领域贡献约三成收入，过去十年款项达227亿元。配合55周年庆，博彩公司宣布展开150万元筹款活动，并承诺腾出1万5000平方米零售空间，让社会服务机构免租使用。

新加坡博彩公司主席南凯英（Kaikhushru S.Nargolwala）星期二（5月23日）在周年晚宴上致辞时说，公司每一元的收入中，27分用于缴税和慈善事宜、70分是奖金、其余3分是运营成本。

根据新加坡博彩公司2021/2022财年年报，公司收入101亿元、缴税21亿元、4.64亿元盈余转交新加坡赛马博彩管理局（Tote Board）进行慈善。

“由始至终，我们的宗旨是让社会受益。”

配合成立55周年，博彩公司宣布展开“社区传爱心”筹款活动，为公益金筹集150万元的善款。

博彩公司也承诺，在位于红山的分行腾出1万5000平方米零售空间，供社会服务机构免费使用。

担任晚宴嘉宾的国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼也说，博彩公司所支持的各领域，有助团结和培养新加坡人的身份认同感。

南凯英也提醒，社会在逐渐数码化的过程中，未成年和需要援助群体所面对的网络威胁尤其严峻。博彩公司因此需要在减少赌博造成的社会危害的同时，也提供一个安全的渠道避免人们转向非法赌博。