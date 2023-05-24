美国债务上限的谈判进展有限，使投资者的担忧加剧，美国星期二（5月23日）隔夜股市全面下滑。纳斯达克指数领跌1.26％，道琼斯工商指数和标普500指数分别下滑0.69％和1.12％。

亚太股市星期三（24日）开盘时都下滑，东京领跌0.67％，悉尼和首尔下滑0.45％和0.16％。

新加坡海峡时报指数星期二上升6.99点或0.22%，以3218.08点作收。

以下是星期三值得关注的股票：

1. 宏利房地产投资信托（Manulife US REIT）开市前发文告说，它与The Manufacturers Life Insurance Company签署意向书（Letter of Intent），拟议脱售在亚特兰大巴克海特区的菲普斯大厦（Phipps Tower）。

与此同时，信托表明，与未来资产（Mirae Asset Global Investments）的潜在交易的排他性（exclusivity）期间已过期。尽管信托对与未来资产继续讨论持开放态度，它也在考虑来自其他潜在合作伙伴的计划书，以进一步强化资产负债表，并减少借贷。为减少负债率，信托也表示会继续探讨各种筹款方案，包括更多资产脱售。

2. 日本食品控股（Japan Food Holdings）闭市后发布截至3月底的全年业绩，公司净利增加27.7％至410万元，每股盈利上扬27.7％至2.4分。董事会建议派发每股1分的年终股息，加上每股1分的中期股息，全年派息为2分，高于上财年的1.85分。公司营收同比大增43.8％至7850万元，超越了疫情前的营收，创下公司自1997年成立以来取得的最佳营收。

3. 目前停牌的无招牌海鲜（No Signboard）收到来自Little Sheep Hong Kong Holdings Company的终止信，终止公司与对方于2018年6月18日签署的协议，主要因为公司未能达到协议规定的新餐厅数量或餐厅总数。

此外，Little Sheep还提出与6万1695美元未付款项相关的索赔，即拖欠的维修费和逾期未付款项的罚款。Little Sheep也要求无招牌海鲜赔偿因终止合同遭受的损失，确切数额有待确定。

4. 暂停交易的生命品牌（LifeBrandz）宣布独资子公司LifeBrandz Investment Management收购两家公司Auspac Investment Management和Auspac Financial Advisory，总收购额为150万元。

5. 停牌中的Magnus能源（Magnus Energy）发表文告说，公司将从5月26日早上9时开始从新加坡交易所除牌。股东可从7月3日起到公司领取股票证书。