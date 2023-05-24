本地股市星期三早盘下滑0.25％

美国债务上限的谈判进展不大，外加6月1日的期限步步逼近，投资者的担忧加深。新加坡海峡时报指数星期三（5月24日）截至中午时下滑0.25％或8.12点，报3209.96点。

截至11时55分，亚太股市全面下滑，东京领跌1.11％，香港下跌0.90％。台湾、悉尼、上海、深圳和首尔的跌幅介于0.08％至0.59％。

海指成份股方面，13只上扬，三只持平，14只下滑。领涨的是凯德投资（Capitaland Invest）和凯德综合商业信托（CapitaLand Integrated Commercial Trust），分别上涨1.16％和1％，报3.49元和2.03元。

领跌的是云顶新加坡（Genting Singapore）和星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust），分别下滑1.96％和1.63％，报1元和1.21元。

辉立Nova投资分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）说，继美国隔夜股市下挫后，亚洲股市在星期三早上的交易中有所回落，主要因为投资者在密切关注中美贸易关系因晶片和网络安全领域的禁令而恶化的进展。投资者也会进一步衡量新西兰储备银行宣布加息25个基点的消息。

美国违约的不确定因素增加，使投资者感到更担忧。摩根士丹利首席股票策略师威尔逊（Michael Wilson）在与路透社的访问中说，美国债务违约并没有被市场定价，即便共和党和民主党双方达成协议，这仍有可能影响经济增长。

基金管理公司Advisors Capital Management合伙人费尼（JoAnne Feeney）认为，债务上限问题很有可能在6月1日的期限之前解决。她在接受彭博社电视访问时说：“归根究底，接下来推动股票估值更多是我们今年某些时候是否会陷入经济衰退，无论是在美国或全球。”