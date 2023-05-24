新捷运用机器狗检查地铁列车

与一般狗儿一样，kAI会服从指令，坐下、躺下与攀爬楼梯。除此之外，它还有过人的洞察力，可透过“摄像头”检查地铁列车底架。它的检测速度比技术人员快约一倍，可提早发现问题，避免情况恶化，进而减少资源浪费。

为了推进可持续发展，新捷运与法国交通运输制造商阿尔斯通（Alstom）合作研发一系列绿色项目，这个名为kAI的人工智能机器狗是其中一项。

配备摄像头与传感器的kAI能轻易穿梭在地铁车厂，并“爬进”列车底检查底架。在它的帮助下，一列地铁可在一小时内完成视觉检测，比人工检查所需的时间少近一半。

通过kAI对异常情况的早期检测，地铁列车的任何问题可及时得到修复，避免更严重的情况发生，从而节省成本、人力和资源。

新捷运与阿尔斯通也利用人工智能技术来协调地铁出车的频率，确保列车到站刹车时释放的能量可更充分地被循环使用。

由新捷运经营的东北线和滨海市区线采用再生刹车系统”（regenerative braking system），把列车刹车时产生的多余能量转化为电力，为附近列车或地铁站供电。

但之前没有一套系统能准确计算地铁出车的频率，因此刹车所产生的部分能量无法使用。人工智能通过协调出车频率，确保刹车产生的能量可立刻转换成电能，用来驱动即将出发的列车。

通过引入地铁列车零件的3D制造技术，新捷运可根据需求在本地产生，节省零件的运输时间，除了降低生产成本，也让供应链更稳定。（唐家鸿摄）

新捷运也通过3D制造技术，制定及生产没有现成库存的地铁零件。这降低了通过空运或海运进口备件的需求，进而减少碳排放。

三个绿色项目预计明年第一季度于东北线实施。